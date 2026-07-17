María del Carmen Pando Caldelas

(Pitusa)

Falleció el día de ayer, a los 71 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida tanatorio: A la una menos cuarto de la tarde. Funeral: De cuerpo presente. Iglesia: Santuario de Nuestra Señora de Los Remedios. Entierro: A continuación, en la intimidad familiar. NOTA: La familia no recibe flores.Crematorio Tanatorio Mariano, sala nº 4.

Betanzos, 17 de julio de 2026. Funeraria Mariano