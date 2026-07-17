Leonor Ferreño Álvarez

(Viuda de Niceto Naveira Varela)

Falleció el día 16 de julio, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Sus hijas, Mercedes, Julia y Francisca; hijos políticos, Juan Arrojo e Ignacio Serantes; nietas, Sonia, Inés y María; nietos políticos, Rosârio y Julio; sobrinos; primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará hoy viernes a las CINCO de la tarde, en la Iglesia parroquial de Santa María de Figueredo (Oza-Cesuras), recibiendo a continuación sepultura en el cementerio de dicha parroquia.

Nota: La salida del hogar funerario se efectuará a las CUATRO Y CUARTO de la tarde. Hogar Funerario nº 4 - Plaza Palloza.

Pésames: pesames@pompascoruna.com.

A Coruña, 17 de julio de 2026. Pompas Fúnebres, S.A.