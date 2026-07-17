Antonio Suárez Seoane

(Toñito) (Viúvo de María Dolores López García)

Finou o día de onte, aos 82 anos, despois de recibir os SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. Hoxe despedimos a Antonio. Por desexo del, o velorio celebrarase na intimidade. Tamén quixo unha despedida sinxela, cun único ramo de frores da súa familia. Quen desexe despedirse del, poderá acompañarnos na misa que se celebrará hoxe, venres, 17 de xullo ás once e media da mañá na capela do tanatorio. Grazas de corazón a todas as persoas que comprendedes e respetades a súa vontade. Tanatorio Crematorio Apóstol: Fogar funerario nº 2.

Bosque - Dorneda (Oleiros), 17 de xullo de 2026. Funeraria Apóstol