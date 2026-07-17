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Antonio Mosquera Matos

(Tucho) (Viudo de Consuelo Sánchez Pérez) 

Falleció el 15 de julio, a los 95 años de edad, después de recibir los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa de ánima: Hoy viernes, día 17, a las once de la mañana, en la capilla del tanatorio. Funeral: Hoy, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de Mondego. Entierro: a continuación, en el cementerio parroquial. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 3.

Mondego (Sada), 17 de julio de 2026.  Funeraria Apóstol