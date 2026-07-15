Mercedes Ramos Calvete

Falleció el día de ayer, a los 94 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy, a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de Santiago de Sigrás - Cambre. Sepelio: A continuación, en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se efectuará a las siete menos cuarto. Tanatorio - Crematorio San Javier sala nº 2.

Sigrás (Cambre), 15 de julio de 2026. Funeraria-Tanatorio San Javier