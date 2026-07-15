María Dolores Muíños Navarrete

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 90 años de edad.

l D.E.P. l

Sus primos; primos políticos; sobrinos; sobrinos nietos; amigas y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma, y comunican que se celebrará una misa en la capilla de Pompas Fúnebres de La Coruña, HOY a las CUATRO MENOS CUARTO de la tarde. El sepelio tendrá lugar HOY a las CINCO Y MEDIA de la tarde en el cementerio municipal de Catabois-Ferrol.

Nota: La salida del hogar funerario se realizará HOY a las CUATRO Y MEDIA de la tarde. Hogar funerario nº 6 - Plaza Palloza.

Pésames: pesames@pompascoruna.com.

A Coruña, 15 de julio de 2026. Pompas Fúnebres, S.A.