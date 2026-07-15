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José Antonio Ramos Vilariño

Falleció el día 13, a los 82 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida para el entierro: hoy miércoles, a las once y cuarto de la mañana. Cementerio: municipal San Miguel de Breamo (Pontedeume). Tanatorio - Crematorio Albia A Coruña, sala n.º 3. C/ Madame Curie, nº 3. Polig. A Grela (A Coruña).

Pontedeume (A Coruña), 15 de julio de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es