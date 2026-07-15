Elvira Rey Gondar

(Viuda de Generoso Parafita Varela) (Vecina de Paradela - Sofán)

Falleció el 13 de julio, a los 81 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy, miércoles. La salida del tanatorio: Se efectuará a las cinco menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y entierro en la iglesia y cementerio parroquiales de San Salvador de Sofán. Casa mortuoria: Tanatorio Virxe Milagrosa-Sofán, túmulo nº 2.

Sofán (Carballo), 15 de julio de 2026. Funeraria San Xulián