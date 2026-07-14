Antonio Parga Varela

Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Dia del entierro: Hoy martes. A las tres y media de la tarde salida de la casa mortuoria hasta la iglesia parroquial de San Pedro de Porzomillos, donde a las cuatro de la tarde se celebrará el funeral de cuerpo presente por el eterno descaso de su alma, terminado este se procederá a dar cristiana sepultura. Casa mortuoria: Velatorios la Merced- la Traviesa nº 4.

Porzomillos (Oza Cesuras), 14 de julio del 2026. Funeraria La Merced