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 Estrella Vizcaya Martínez

(Viuda de José Mato Carabel)

Falleció el 10 de julio, a los 91 años, confortada con los Auxilios Espirituales.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará lunes a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial San Adrián de Verdes - Coristanco. A continuación, recibirá sepultura en el cementerio parroquial. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 4.

Verdes (Coristanco), 13 de julio de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio