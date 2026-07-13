 Estrella Vizcaya Martínez

(Viuda de José Mato Carabel)

Falleció el 10 de julio, a los 91 años, confortada con los Auxilios Espirituales.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará lunes a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial San Adrián de Verdes - Coristanco. A continuación, recibirá sepultura en el cementerio parroquial. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 4.

Verdes (Coristanco), 13 de julio de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio