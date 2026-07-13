 Benigna González García

Falleció el 12 de julio, a los 87 años, confortada con los Auxilios Espirituales.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará lunes a las cinco y cuarto de la tarde, en la iglesia parroquial San Juan Bautista de Carballo. A continuación, recibirá sepultura en el cementerio municipal. Favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cinco de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 2.

Carballo, 13 de julio de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio