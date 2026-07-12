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  María García Cedeira

(Maruja de Balay)

Falleció el 10 de julio, a los 78 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Hoy domingo, a las once de la mañana en la iglesia parroquial de Santiago de Arteixo, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial viejo de Arteixo. Funeral: Lunes, día 13 a las nueve de la tarde en la iglesia parroquial de Santiago de Arteixo (Iglesia del Paseo Fluvial). Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario nº 2.

Arteixo, 12 de julio de 2026 Funeraria Apóstol