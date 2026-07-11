 María del Pilar Probaos Pérez

(Maruja da Miñota, viuda de Sergio Arturo Seijas Castelo)

Falleció el día de ayer, a los 94 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la misa que se celebrará hoy sábado, día 11, a la una de la tarde, en la capilla del tanatorio, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio municipal de Sada. La salida del hogar funerario se efectuará a la una y media de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 3, Lugar Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

Fontán (Sada), 11 de julio de 2026 Funeraria Apóstol