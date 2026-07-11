  Manuel Vilariño Couselo

(Antiguo empleado de Banesto de Tordoya)

Falleció el día de ayer, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de cuerpo presente: Hoy sábado, día 11, a las ocho de la tarde, en la iglesia parroquial de San Martín de Meirás, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio. Misa de ánima: Próximo jueves, día 16, a las ocho de la tarde, en la iglesia de Meirás. Salida del hogar funerario: Ocho menos cuarto de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 4.

Meirás (Sada), 11 de julio de 2026 Funeraria Apóstol