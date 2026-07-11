  Juan Carlos Paz Viñas

(Policía Municipal de Oleiros)

Falleció el día de ayer, a los 62 años de edad.

l D.E.P. l

“Al fin descansa”

Su esposa, Raquel Seijo Blanco; hijos, Adrián y Sara; Padres, Alfonso Paz y Manola Viñas (†); padres políticos, José Seijo y Gloria Blanco; hermanos, hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás familia. Hora de salida para la cremación: Hoy a las dos y veinte de la tarde. Crematorio: Municipal de Feáns. Hogar funerario nº 2 - Pompas Fúnebres de Sada. Pésames: pesames@pompascoruna.com

Sada, 11 de julio de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.