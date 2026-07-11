 José Luis Mouzo Lado

Falleció el día de ayer, a los 83 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las cuatro y cuarto de la tarde. Hora de la cremación: Hoy, a las cinco de la tarde. Crematorio: Tanatorio Servisa A Coruña. Funeral: Iglesia parroquial Santa María de Sada (iglesia nueva), el martes día 14, a las seis de la tarde. Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 2 (frente al CHUAC y entrada al aparcamiento por carretera del Hospital de Oza).

A Coruña, 11 de julio de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es