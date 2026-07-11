 José Antonio Bravo Fernández

Falleció el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos, a los 81 años de edad

l D.E.P. l

Su esposa, Isabel Araceli Martínez Lorenzo; Hermanos políticos, Miguel (†), Oscar y Samuel Martínez; Lorenzo, Socorro, Aurora y Elena; sobrinos, Rubén, Susana, Miguel, Teresa, Oscar, Raquel y Samuel, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará HOY a las SEIS de la tarde en la iglesia parroquial de San Roque de Señorín-Carballiño (Ourense). A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Se comunica que se celebrará una misa en la capilla de Pompas Fúnebres, HOY a la UNA de la tarde. Nota: La salida del hogar funerario se efectuará a las CUATRO de la tarde. Hogar funerario nº 3, Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 11 de julio de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.