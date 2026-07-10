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  María Taboada García

(Viuda de José Manuel García Santamaría)

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 96 años de edad

l D.E.P. l

Su hija, María del Mar García Taboada; sobrinos, Jesús y Fé; demás sobrinos, primos, demás familia y sus cuidadoras. RUEGAN UNA ORACION POR EL ETERNO DESCANSO DE SU ALMA. Hora de salida para el entierro: HOY, a la UNA de la tarde. Cementerio: Municipal de San Amaro (entrada por puerta lateral, C/ Rafael Baixeras). Funeral: Iglesia parroquial de María Auxiliadora (PP. Salesianos), HOY, a las OCHO de la tarde. Hogar funerario nº 2, Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 10 de julio de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.