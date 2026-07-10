Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

 Juan Carlos Rama Galán

(Chapi)

Falleció el día de ayer, a los 54 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma y agradece la asistencia a la misa de cuerpo presente que se oficiará hoy viernes, día 10, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Rutis - Laxe (Vilaboa) , siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial de Vilaboa. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario: nº 1. Avda. Almeiras, nº 1 (Culleredo).

Vilaboa (Culleredo), 10 de julio de 2026 Funeraria Apóstol