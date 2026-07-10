 Juan Carlos Rama Galán

(Chapi)

Falleció el día de ayer, a los 54 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma y agradece la asistencia a la misa de cuerpo presente que se oficiará hoy viernes, día 10, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Rutis - Laxe (Vilaboa) , siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial de Vilaboa. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario: nº 1. Avda. Almeiras, nº 1 (Culleredo).

Vilaboa (Culleredo), 10 de julio de 2026 Funeraria Apóstol