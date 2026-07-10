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 Alberto Múñiz Pallares

Falleció el día 8 de julio, de los corrientes, confortado con los Santos Sacramentos, a los 77 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oracion por el eterno descanso de su alma. Se celebrará una misa, en la iglesia de Santa María de Sada (iglesia nueva), hoy viernes, dia 10, a las seis de la tarde. A continuación se oficiará la inhumación de sus cenizas, en el cementerio municipal de Sada. Favores por los que anticipan gracias. Hogar funerario nº 1 - Pompas Fúnebres de Sada- Avda. de A Coruña nº 2. Pésames:pesames@pompascoruna.com

Sada, 10 de Julio de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.