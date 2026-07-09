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María Adela Mosquera Pazos

(Viuda de Higinio Gómez Díaz) 

Falleció el día de ayer, a los 89 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradece la asistencia a la misa de cuerpo presente que se oficiará hoy jueves, día 9, a las cinco y media de la tarde, en la iglesia parroquial de San Ciprián de Bribes , siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial de San Ciprián de Bribes. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2. Avda. Almeiras, nº 1 (Culleredo).

Bribes (Cambre), 9 de julio de 2026.   Funeraria Apóstol