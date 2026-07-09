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Manuela Vázquez Rico

(Viuda de Don Fernando Vázquez Pico) 

Falleció el día ayer, a los 86 años, confortada con los Auxilios Espirituales 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy jueves. Salida tanatorio: A las cinco y cuarto de la tarde. Funeral: De cuerpo presente, a las cinco y media. Iglesia y cementerio: Parroquiales de Santa María de Souto. Crematorio Tanatorio Mariano, Ctra. del Cementerio s/n, sala nº 1. Betanzos.

Souto (Paderne), 9 de julio de 2026.  Funeraria Mariano