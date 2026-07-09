Jesús Ramón Vigo Vilariño

(Suso) (Viudo de María Fernanda Sabín Liñares)

Falleció el día de ayer, a los 82 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de cuerpo presente que se celebrará mañana, viernes, día 10, a la una de la tarde, en la iglesia parroquial de San Juan de Ouces, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. La salida del hogar funerario se efectuará a la una menos cuarto de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 4, Lugar Tarabelo nº 58, Sada.

Ouces (Bergondo), 9 de julio de 2026. Funeraria Apóstol