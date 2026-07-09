Eduardo Pallas Dubra

(Viudo de Clarisa Iglesias Pena)

Falleció el día de ayer, a los 98 años, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy, a las cinco y media de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Rutis - Laxe (Vilaboa). Sepelio: A continuación, en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco y cuarto de la tarde. Tanatorio - Crematorio San Javier, sala nº 2, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

Vilaboa (Culleredo), 9 de julio de 2026. Funeraria-Tanatorio San Javier