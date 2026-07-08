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Valentín Naya Sánchez

(Viudo Mari Loli Pernas) 

Falleció el día de ayer, a los 88 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa de ánima: Hoy miércoles, día 8, a las once de la mañana, en la capilla del tanatorio. Funeral: Hoy, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de Serantes (Mera). Entierro: A continuación, en el cementerio parroquial. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 3.

Mera (Oleiros), 8 de julio de 2026.  Funeraria Apóstol