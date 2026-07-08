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María Figueroa Rodríguez

(Maruja del Pial) (Viuda de Juan Martínez Martínez) 

Falleció en el día de ayer, a los 94 años de edad, confortada con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE la tengan presente en sus oraciones. Funeral: Hoy miércoles a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Pastoriza. A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia. La salida del tanatorio será a las cinco y media de la tarde. Tanatorio “Génesis” nº 1.

Nostián (A Coruña), 8 de julio de 2026. Funeraria Génesis