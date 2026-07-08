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María Esther Cagiao Cagiao

(Casa Zoqueiro) 

Falleció el día ayer, a los 71 años, confortada con los Auxilios Espirituales. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy miércoles. Salida tanatorio: A las seis menos cuarto de la tarde. Funeral: De cuerpo presente, a las seis. Iglesia y cementerio parroquiales de San Juan de Villamourel. Crematorio Tanatorio Mariano, Ctra. del Cementerio s/n, sala nº 2.

Verines - Irixoa (Paderne), 8 de julio de 2026.  Funeraria Mariano