Gemma María Pérez Rodríguez
Falleció el día de ayer, a los 50 años de edad confortada con los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy miércoles, a las once y media de la mañana. Hora de la cremación: Hoy, a las doce de la mañana. Crematorio: Tanatorio Crematorio Albia A Coruña. Casa mortuoria: Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 4.
A Coruña, 8 de julio de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es