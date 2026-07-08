Gemma María Pérez Rodríguez

Falleció el día de ayer, a los 50 años de edad confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy miércoles, a las once y media de la mañana. Hora de la cremación: Hoy, a las doce de la mañana. Crematorio: Tanatorio Crematorio Albia A Coruña. Casa mortuoria: Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 4.

A Coruña, 8 de julio de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es