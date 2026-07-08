Carmen Fero Gómez

Falleció el día 6, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Iglesia parroquial de Santiago de Castelo (Culleredo), hoy, a las seis de la tarde.

A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia.

Hora de salida del tanatorio: Hoy, a las cinco y media de la tarde.

Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 7.

A Coruña, 8 de julio de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es