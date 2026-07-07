Pilar Pardo Mosquera

(Viuda de Don Luis Ponte Pan)

Falleció el 6 de julio a los 97 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: Hoy martes, a las seis de la tarde. Iglesia y cementerio parroquial de Santa María de Vigo (Cambre). La Misa de ánimas se celebrará el domingo día 12, a las doce de la mañana, en la misma iglesia. Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 3.

Santa Maria de Vigo (Cambre), 7 de julio de 2026. Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.