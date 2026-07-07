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María del Carmen Portal Hernando

Falleció el día 6 de julio de 2026, confortada con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su esposo, Rafael De Pazos Viana; hijos, Rafael y Julio; hija política, Ariadna; nietos, Tara, Aaron, Silvia, Rafael y Alejandro; nieto político, Juan; bisnietos, Ainara y Adrián; hermana, Isabel; sobrinos y demás familia. 

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. 

Hora de salida para el entierro: HOY a las DOCE Y MEDIA de la mañana. 

Cementerio: Municipal de Feáns. 

Hogar funerario nº 6 - Plaza Palloza. 

Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 7 de julio de 2026. Pompas Fúnebres, S.A.