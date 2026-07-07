María del Carmen Portal Hernando
Falleció el día 6 de julio de 2026, confortada con los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Su esposo, Rafael De Pazos Viana; hijos, Rafael y Julio; hija política, Ariadna; nietos, Tara, Aaron, Silvia, Rafael y Alejandro; nieto político, Juan; bisnietos, Ainara y Adrián; hermana, Isabel; sobrinos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: HOY a las DOCE Y MEDIA de la mañana.
Cementerio: Municipal de Feáns.
Hogar funerario nº 6 - Plaza Palloza.
Pésames: pesames@pompascoruna.com
A Coruña, 7 de julio de 2026. Pompas Fúnebres, S.A.