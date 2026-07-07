María del Carmen Portal Hernando

Falleció el día 6 de julio de 2026, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su esposo, Rafael De Pazos Viana; hijos, Rafael y Julio; hija política, Ariadna; nietos, Tara, Aaron, Silvia, Rafael y Alejandro; nieto político, Juan; bisnietos, Ainara y Adrián; hermana, Isabel; sobrinos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.

Hora de salida para el entierro: HOY a las DOCE Y MEDIA de la mañana.

Cementerio: Municipal de Feáns.

Hogar funerario nº 6 - Plaza Palloza.

Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 7 de julio de 2026. Pompas Fúnebres, S.A.