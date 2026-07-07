Gerardo Martínez Duro

(Viudo de Encarnación Domínguez Arias)

Falleció el 5 de julio, a los 93 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. Agradecen lo tengan presente en sus oraciones. Misa, en la capilla del tanatorio, hoy martes a las once y cuarto de la mañana. Hora de salida para el sepelio: Doce del mediodía. Cementerio: Municipal de San Amaro (entrada al cementerio por la puerta lateral C/ Rafael Baixeras). Tanatorio Génesis, nº 2.

A Coruña, 7 de julio de 2026. Funeraria Génesis