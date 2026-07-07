Carmen Parceiro Carrillo

(Viuda de Manuel Queijas Fuentes, vecina de Recegulfe – Queixas)

Falleció el día de ayer, a los 87 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy, martes. La salida del Tanatorio San Xulián de Cerceda se efectuará a las seis de la tarde. Funeral de cuerpo presente y entierro en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Queixas. Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Cerceda, túmulo nº 1.

Queixas (Cerceda), 7 de julio del 2026. Funeraria San Xulián