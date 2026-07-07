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Antonia Pérez Amieiro

(Toni, viuda de José Luis Muruzábal Arlegui) 

Natural de Ribadeo, falleció el día de ayer, a los 80 años. 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECEMOS a todas aquellas personas que por distintos medios nos testimonian sus condolencias y muestras de cariño. Cremación: Mañana, miércoles día 8, a las doce del mediodía, en la intimidad familiar. Crematorio: Tanatorio San Javier (Culleredo). Tanatorio - Crematorio San Javier sala nº 1, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

Urbilar - O Temple (Cambre), 7 de julio de 2026.  Funeraria-Tanatorio San Javier