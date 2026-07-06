Manuel Becerra Gende

Falleció el día 5 de julio de 2026, a los 75 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará hoy, a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de San Román de Cabovilaño. A continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial, por cuyos favores anticipan gracias. Salida del hogar funerario a las cinco y cuarto de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario nº 2, Avda. Apóstol Santiago nº 10.

Cabovilaño (A Laracha), 6 de julio de 2026. Funeraria Apóstol