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José María Otero Vicos

(José María do Couto) 

Falleció el 5 de julio de 2026, a los 90 años de edad, después de recibir los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: Hoy lunes, a las ocho y media de la tarde. Iglesia parroquial y cementerio (nuevo) de San Tirso de Mabegondo (Abegondo). Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 4. Pésames: https://tellmebye.com/jose-maria-otero-vicos. En la celebración dominical del día 19 a las once de la mañana se rezará por su descanso en la misma iglesia.

O Couto - Meangos (Abegondo), 6 de julio de 2026. Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.