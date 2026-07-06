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José Antonio García Lorenzo

(Lorenzo) 

Falleció el día 4 de julio, a los 53 años, confortado con los Auxilios Espirituales 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará el lunes a las cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial San Pelayo de Cundíns (Cabana de Bergantiños). A continuación, recibirá sepultura en el cementerio parroquial. Favores por los que anticipan gracias. Salida del tanatorio a las tres y media de la tarde. Tanatorio San Antonio de Ponteceso, sala nº 1. Pésames: tanatorios@gruposanantonio.es

Cundíns (Cabana de Bergantiños), 6 de julio de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio