Herminia Toja Allo

Falleció el día 5 de julio, a los 86 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará el lunes, día 6 a las doce del mediodía, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Atalaia (Laxe). A continuación, recibirá sepultura en el panteón familiar. Favores por los que anticipan gracias. Salida del tanatorio a las doce menos cuarto del mediodía. Tanatorio San Antonio de Laxe, sala nº 1. Pésames: tanatorios@gruposanantonio.es

Laxe, 6 de julio de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio