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Gervasio García López

Falleció el día 5 de julio, a los 84 años, confortado con los Auxilios Espirituales 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará el lunes a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial San Martín de Cances. A continuación, recibirá sepultura en el panteón familiar. Favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cuatro y media de la tarde.Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 4. Pésames: tanatorios@gruposanantonio.es

Cances (Carballo), 6 de julio de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio