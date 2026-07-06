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Francisco Mosquera Caridad

Falleció el día de ayer, a los 86 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las tres y media de la tarde. Hora de salida del Tanatorio: Hoy, a las cuatro de la tarde. Crematorio: Municipal de Sta. Cecilia de Feáns. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 4 . C/ Madame Curie nº 3. Polig. A Grela (A Coruña).

A Coruña, 6 de julio de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es