Carmen García Pombo

(Viuda de Manuel Díaz Pose)

Falleció el día 5 de julio, a los 81 años, confortada con los Auxilios Espirituales

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará lunes a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial San Martín de Cambre. A continuación, recibirá sepultura en el panteón familiar. Favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las seis y media de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 2. Pésames: tanatorios@gruposanantonio.es

Cambre (Malpica), 6 de julio de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio