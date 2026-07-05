Visitación González Prado

(Sisa da Caseira) (Viuda de José Longueira López)

Falleció el día de ayer, a los 98 años, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará hoy, a las siete y media de la tarde, en la iglesia parroquial de San Jorge de Iñás. A continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial, por cuyos favores anticipan gracias. Salida del hogar funerario a las siete y cuarto de la tarde. Tanatorio Crematorio Apóstol: Hogar funerario nº 1, Rúa Fonte do Ouro nº 32, Iñás (Oleiros).

Iñás (Oleiros), 5 de julio de 2026. Funeraria Apóstol