José Dositeo Fernández Aguiar

Falleció el día de ayer, a los 65 años, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Hoy, a las seis y cuarto de la tarde, en la iglesia parroquial de San Esteban de Culleredo. Sepelio: A continuación, en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se efectuará a las seis de la tarde. Tanatorio - Crematorio San Javier, sala nº 4, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

O Temple (Cambre), 5 de julio de 2026. Funeraria-Tanatorio San Javier