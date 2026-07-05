Francisco Javier Ranz Vaamonde

(Expresidente y socio fundador del Orillamar S.D) (Exempleado de Tabacalera)

Falleció el día de ayer, a los 86 años de edad, acompañado de sus seres queridos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las doce de la mañana. Hora de salida del tanatorio: Hoy, a las doce y media de la mañana. Cementerio: Municipal de San Amaro (Puerta lateral. C/ Rafael Baixeras). Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 10. C/ Madame Curie nº 3. Polig. A Grela (A Coruña).

A Coruña, 5 de julio de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es