Ricardo Yáñez Escuredo

Falleció el día 3 de julio, confortado con los Santos Sacramentos, a los 91 años de edad.

l D.E.P. l

Su esposa, Felisa Porto Pérez; hijos, Julia y Antonio; hijos políticos, Agustín y Carmen; nietos, Pablo y Eduardo; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla de Pompas Fúnebres, hoy sábado, a las OCHO de la tarde. Hora de salida para el entierro: Hoy sábado, a las OCHO Y MEDIA de la tarde.

Cementerio parroquial Virgen del Carmen - O Burgo (Cambre).

Hogar Funerario nº 4 - Plaza Palloza.

Pésames: pesames@pompascoruna.com.

A Coruña, 4 de julio de 2026. Pompas Fúnebres, S.A.