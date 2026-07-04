José Da Lama Pereira

(Viudo de Doña Mercedes Vázquez Rodríguez—Merchi)

Falleció el día de ayer, a los 63 años, confortado con los Auxilios Espirituales

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy sábado. Salida tanatorio: A las cinco menos cuarto de la tarde. Funeral: De cuerpo presente. Iglesia: Santuario de Nuestra Señora de Los Remedios. Cementerio: Municipal de Betanzos. Crematorio Tanatorio Mariano, Ctra. del Cementerio s/n, sala nº 1.

Betanzos, 4 de julio de 2026. Funeraria Mariano