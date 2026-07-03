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  Ramón Seoane Doval

Falleció el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos, a los 88 años de edad

l D.E.P. l

Su esposa, Manuela Rodríguez Insua; hijos, María Asunción y Moncho; hija política, Inma; nietos, Pedro y Martín; hermanos, Matilde, Antonio y Manolo y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará HOY a las CINCO de la tarde en la iglesia parroquial de San Vicente de Vigo (Carral), recibiendo a continuación cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Nota: La salida del hogar funerario se efectuará a las CUATRO Y MEDIA de la tarde. Hogar Funerario nº 1 - Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 3 de julio de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.