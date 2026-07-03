 Fernando Iglesias Rodríguez

Viudo de Matilde Socorro Vázquez Vidal (†))

Falleció el 1 de julio, a los 86 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE lo tengan presente en sus oraciones y la asistencia al entierro, acto que tendrá lugar hoy a las doce y media de la mañana en el cementerio municipal de Melide en el panteón familiar, por lo que les anticipan las más expresivas gracias. La salida del tanatorio será a las once y cuarto de la mañana. Tanatorio Génesis nº 2.

A Coruña, 3 de julio de 2026 Funeraria Génesis