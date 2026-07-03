 Antonio Dosindo Mosquera Ramos

(Sindo) (Viudo de Carmen Villar Vázquez)

Falleció el día de ayer, a los 96 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Iglesia parroquial de Santiago de Arzua, hoy, a las doce de la mañana. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Hora de salida del tanatorio: Hoy, a las once menos cuarto de la mañana. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 3.

A Coruña (Arzua), 3 de julio de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es