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 Antonio Dosindo Mosquera Ramos

(Sindo) (Viudo de Carmen Villar Vázquez)

Falleció el día de ayer, a los 96 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Iglesia parroquial de Santiago de Arzua, hoy, a las doce de la mañana. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Hora de salida del tanatorio: Hoy, a las once menos cuarto de la mañana. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 3.

A Coruña (Arzua), 3 de julio de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es