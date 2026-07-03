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Antonia Paz Fernández

(Toñita la que Pincha)

Falleció en el día de ayer, a los 96 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE la tengan presente en sus oraciones y la asistencia al entierro, acto que tendrá lugar hoy a la una y media de la tarde en el Cementerio Municipal de Cedeira en el panteón familiar, por lo que les anticipan las más expresivas gracias. La salida del tanatorio será a las doce de la mañana.Tanatorio Génesis.

A Coruña, 3 de julio de 2026 Funeraria Génesis